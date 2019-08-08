Изменить СанПиНы по питанию школьников предлагают депутаты Псковской гордумы

18:25, 08 августа 2019, ПАИ

Изменить СанПиНы по питанию школьников предлагают депутаты Псковской городской Думы. Возможность внесения поправок в части перечня запрещенных для продажи в школах продуктов и разработке единых критериев детского питания в школах парламентарии обсудили с руководителем национальной родительской ассоциации Алексеем Гусевым направления совместной работы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, руководитель национальной родительской ассоциации предложил обсудить этот вопрос на круглом столе в рамках ежегодной конференции ассоциации.

Алексей Гусев рассказал парламентариям, что приехал в Псковскую область для участия во Всероссийском форуме молодых семей, а также проинформировал о том, чем занимается ассоциация, которую он возглавляет. В частности, она проводит работу в рамках проекта «Десятилетие детства» по направлениям «Родительское просвещение», «Родительское творчество» и «Родительская экспертиза». По словам Алексея Гусева, члены ассоциации работают над повышением статуса семьи, пропагандой семейных ценностей, родительской грамотностью и активностью, поиском новых форм работы родителей с различными общественными и государственными институтами и содействием в принятии решений в пользу детей.

Алексей Гусев призвал участников встречи активнее включаться в эту работу и поинтересовался, какой уже опыт у псковичей есть в проведении общественного контроля.

И. п. главы Пскова, руководитель псковского регионального отделения национальной родительской ассоциации Елена Полонская рассказала Алексею Гусеву об итогах экспертизы организации и качества школьного питания, которая была проведена в 26 школах Пскова.

Она отметила, что в экспертизе поучаствовали 111 родителей, которые изучили меню и попробовали блюда в школьных столовых. Обработав анкеты, было принято решение предусмотреть в бюджете дополнительные средства, чтобы обеспечить питание школьников, соответствующее СанПиНам. Инициативу индексации субсидии на питания Елена Полонская уже обсудила с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым.

Помимо этого псковичи обсудили с Алексеем Гусевым вопросы обеспечения школьников бесплатными учебниками, необходимости пересмотра подхода в финансировании образовательных учреждений и другие.

В завершение встречи руководитель национальной родительской ассоциации пригласил псковских родителей на ежегодное общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Оно пройдёт в Санкт-Петербурге 30 августа.