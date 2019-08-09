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Общество

Ещё семь семей Псковского района получили «Подарки новорожденным»

Ещё семь семей из Псковского района, в которых с 1 января этого года появились на свет дети, получили «Подарки новорожденным». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Подарки молодым семьям от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручили в Тямше глава Псковского района Наталья Федорова и начальник территориального управления Псковского района ГГУ социальной защиты населения Псковской области Марина Сафонова.

«Подарок новорожденным» — памятная медаль «Рожденному на земле Псковской», сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» и поздравительная открытка от главы региона Михаила Ведерникова.

«Подарок новорожденным» семьи, в которых родились дети с 1 января, могут получить в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области. С 1 августа вручение наборов будет проходить в перинатальном центре в день выписки.

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