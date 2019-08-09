Победителей всероссийского конкурса молодёжных проектов наградили в Псковской области

11:05, 09 августа 2019, ПАИ

8 августа на базе загородного эко-отеля «Плесков» в рамках закрытия Всероссийского форума молодых семей были награждены девять победителей всероссийского конкурса молодёжных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Так, сертификаты получили Зиля Амирханова с проектом «Марафон семейного волонтерства», на который выделены 100 тысяч рублей; Тимур Амирханов и его проект «Чемпионат по радиоуправляемым моделям танков – Танковый форсаж» - 156 тысяч рублей; Анна Адельгейм — радиоконкурс молодых поэтов «В РиFMу» - 190 тысяч рублей; Алексей Юргулевич — «Студия спортивного семейного развития» - 245 тысяч рублей; Анастасия Удовиченко — «Семейное пространство – как дома» - 285 тысяч рублей; Алеся Нестерович — «Активные каникулы» - 400 тысяч рублей; Анастасия Тукачева — «Развитие социальных и коммуникативных навыков детей и молодёжи с расстройством аутистического спектра и детским церебральным параличом («Добрый день») - 400 тысяч рублей; Карина Юсупова — клуб молодых семей «Моя семья – моя гордость» - 700 тысяч рублей; Иван Новосёлов — «Центр поддержки детско-юношеского волонтёрства» - 1,5 млн рублей.

После вручения сертификатов участники форума завязали ленточки на ветках семейного древа. По словам организаторов мероприятия, это стало символом единения между семьями участников. Организаторы форума поблагодарили каждого за участие, вовлечённость, самоотдачу, проявленный интерес, любовь и теплоту.

Всероссийский форум молодых семей проходил в Псковской области с 5 по 9 августа. Его участниками стали около 400 человек. Мероприятие организовало федеральное агентство по делам молодежи. Партнерами выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, ассоциация организаций по защите семьи, национальная родительская ассоциация.