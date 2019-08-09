Всероссийский форум молодых семей завершил работу под Псковом

13:06, 09 августа 2019, ПАИ

8 августа на базе загородного эко-отеля «Плесков» состоялось закрытие Всероссийского форума молодых семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Участников поприветствовал глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Он уверен, что Псковская область станет площадкой, где будут обсуждаться самые главные семейные и духовные ценности и реализовываться проекты в этом направлении.

«Еще год назад я была точно так же, как и вы, просто общественником. Мной двигало желание улучшить жизнь в регионе, для того чтобы наши дети не хотели отсюда уезжать. Но без семьи я бы не смогла ничего этого делать», - сказала начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. Она также пообещала участникам форума, что все дети, которые родятся у них через 9 месяцев, гарантированно получат в следующем году подарок.

На церемонии награждения участников форума были вручены сертификаты представителям более 45 регионов России. В том числе были награждены победители всероссийского конкурса молодёжных проектов. После этого участники мероприятия исполнили семейные танцевальные номера, театральные постановки, песни, стихи, битбокс и брейк-данс.

Организаторы форума отметили, что на протяжении всего мероприятия молодые семьи принимали участие в образовательной и творческой программах форума. В частности, в рамках форума прошёл фестиваль клубов молодых семей, работали площадки по направлениям: «Формирование и развитие сообществ, движений и клубов молодых семей»; «Взаимодействие семейных сообществ и социально ориентированных НКО»; «Родительское просвещение: воспитание детей, внутрисемейные коммуникации, разрешение конфликтов»; «Информирование о мерах поддержки молодых семей»; «Лучший региональный опыт работы с семьями».

Участники форума также обсудили, как рождается семья, что такое НКО, как оно создаётся и для чего. Молодые участники мероприятия освоили для себя новую технику правополушарного рисования, которая помогает многим людям раскрыть в себе способности к живописи.

Кроме того, в рамках форума обсуждалась общая концепция развития движения сообществ молодых семей в России в 2019-2024 годах.

«Участники форума приобрели полезные знакомства, новый опыт и массу знаний, необходимых для развития сообщества молодых семей. Именно любовь собрала всех вместе. За это время все участники успели сдружиться и стать одной большой и дружной семьёй в такой продуктивной и динамичной, но неповторимой и теплой атмосфере форума молодых семей 2019 года. Форум стал, пожалуй, одним из самых значимых событий этого лета», - отметили организаторы.

Всероссийский форум молодых семей проходил в Псковской области с 5 по 9 августа. Его участниками стали около 400 человек. Мероприятие организовало федеральное агентство по делам молодежи. Партнерами выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, ассоциация организаций по защите семьи, национальная родительская ассоциация.