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Общество

Гостей «Медового фестиваля» в Пскове угостят вкуснейшим чаем

Жителей и гостей Пскова 17 августа приглашают заглянуть в Детский парк для участия в ежегодном «Медовом фестивале». В этот день пчеловоды Псковской области проведут ярмарку меда, предложат медовые пряники, восковые свечи и многое другое, что так или иначе связано с медом. По традиции будет много сладостей и вкуснейший чай - «Принцесса Нури».

В парке выстроят специальный домик «Принцессы Нури», где все желающие смогут продегустировать горячие напитки, выбрать чай, отвечающий даже самым взыскательным предпочтениям и пожеланиям.

Как рассказали Псковскому агентству информации в компании, представляющей изысканный напиток в Пскове, возможно, еще не все знают, что у «Принцессы Нури» есть много прекрасных сортов чая с ароматом фруктов, ягод и душистых трав. Восполнить этот пробел можно будет на медовом празднике.

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