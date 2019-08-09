1,6 млн рублей направили на благоустройство Сквера десантников в Бежаницах

15:44, 09 августа 2019, ПАИ

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Бежаницах приступили к благоустройству Сквера десантников. Как сообщил Псковскому агентству информации глава Бежаницкого района, кандидат на выборы в главы муниципалитета от «Единой России» Сергей Михеев, на эти цели направили 1,6 млн рублей.

На эти деньги в сквере выложат дорожки из брусчатки, установят скамейки, урны, а также заменят трубопровод. По словам Сергея Михеева, уже начался демонтаж старого основания для подготовки к укладке брусчатки, также рабочие приступили к установке бордюрного камня. Работы планируется завершить к 20 сентября.

Сергей Михеев рассказал, что в селе Чихачево Бежаницкого района приступили к благоустройству братской могилы 215 воинов Советской Армии и партизан, погибших в боях за освобождение района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. 100 тысяч рублей на работы на объекты направила районная администрация, аналогичную сумму — областные власти.

Рабочие уже поменяли ограждение и приступили к укладке тротуарной плитки. При этом, как отметил Сергей Михеев, они проведут косметический ремонт стеллы, на которых выбиты имена павших воинов. Работы планируется окончить к началу 1 сентября.

На должность главы Бежаницкого района также претендуют начальник службы механизации и транспорта ПАО МРСК Северо-Запада филиал «Псковэнерго» Игорь Дмитриев от КПРФ, эксперт ООО «Техосмотр» Александр Иванов от ЛДПР, инженер ОПС в ООО «Шанс-ЭЛСВИ» Иван Сверчков от «Партии Роста», а также инженер-оператор АГЗС ООО «Авто-газ» Виктор Соловьев от «Справедливой России».