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Общество

Центральную площадь Бежаниц приводят в порядок

Благоустройство центральной площади ведется на улице Комсомольской в Бежаницах. Как сообщил Псковскому агентству информации глава Бежаницкого района, кандидат в главы муниципалитета от «Единой России» Сергей Михеев, площадь привели в порядок уже на 50%.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Сергей Михеев отметил, что на благоустройство этого объекта направлено порядка 1,4 млн рублей.

На площади разобьют газоны, высадят деревья, уложат новое асфальтовое покрытие. В ее черте организуют стоянку для транспортных средств. Сергей Михеев добавил, что работы планируется закончить в середине сентября.

На должность главы Бежаницкого района также претендуют начальник службы механизации и транспорта ПАО МРСК Северо-Запада филиал «Псковэнерго» Игорь Дмитриев от КПРФ, эксперт ООО «Техосмотр» Александр Иванов от ЛДПР, инженер ОПС в ООО «Шанс-ЭЛСВИ» Иван Сверчков от «Партии Роста», а также инженер-оператор АГЗС ООО «Авто-газ» Виктор Соловьев от «Справедливой России». Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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