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Общество

15 фермеров из Псковской области получили гранты

Руководители 15-ти фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области получили гранты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, их вручила вице-губернатор Нинель Салагаева 9 августа.

«Ваши хозяйства обеспечивают жителей области не только вкусными, экологически чистыми продуктами, вы еще создаете рабочие места, что очень важно для сельских территорий. Уверена, что ваш ежедневный труд станет примером для других жителей Псковской области, а средства грантовой поддержки помогут развитию ваших фермерских хозяйств», — отметила Нинель Салагаева.

Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов подчеркнул, что по линии комитета всем участниками окажут консультативную помощь и поддержку.

Отмечается, что самые крупные гранты получили семейные животноводческие фермы. Так, Иван Токолов из Опочецкого района получил 10 млн рублей на развитие молочного животноводства, Татьяна Новикова из Локнянского района  — 4,8 млн рублей на развитие птицеводства, а Роман Поторокин из Палкинского района — аналогичную сумму на развитие овцеводства.

По 3 млн рублей на развитие молочного животноводства получили фермеры Зарина Гапизова из Новоржевского района, Валерий Журавков из Невельского района и Владислав Леннук из Печорского района.

В сфере мясного фермерского животноводства 3 млн рублей получил фермер из Стругокрасненского района Николай Кириллов, 2,8 млн рублей — фермер из Новосокольнического района Егор Кожуков, 1 млн рублей — фермер из Невельского района Петр Фирсанов.

Поддержку в размере 1,5 млн рублей на растениеводство получили Евгений Шестиловский из Печорского района и Галина Бравая из Пыталовского района. Столько же на развитие овцеводства получили начинающие фермеры из Печорского и Новоржевского районов: Ирина Горина и Роман Безменов. По 1,5 млн рублей получили на развитие птицеводства два фермера из Псковского района: Илья Хоменок и Юлия Белова.

Грантовая поддержка оказана в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

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