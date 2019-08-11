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Общество

Декорировать одежду научит гостей «Медового фестиваля» в Пскове ателье «Ловкий портной»

Сеть ателье «Ловкий портной» устроит на «Медовом фестивале» в Пскове мастер-класс по декору детской одежды. Украшать наряды мастерицы будут фетровыми пчёлками, рассказали Псковскому агентству информации в ателье.

«Приносите свои футболочки, кофточки и штанишки – будем делать милых пчелок! Ну, а если ничего не найдете в гардеробе, мы предоставим плацдарм для творчества!» - обратились к псковичам мастера из «Ловкого портного».

Пока дети будут мастерить пчёлок, родителям предложат дисконтные карты в подарок, «пчелиные» полезные мелочи, а также познакомят со спецпредложениями к школе.

Сеть ателье «Ловкий портной» - это ремонт и подгонка одежды любой сложности, ремонт сумок и чемоданов, ремонт и реставрация обуви, изготовление ключей, заточка бытового инструмента, замена батареек и ремешков в часах.  «Ловкий портной» постоянно расширяет спектр услуг, ставя своей задачей качество работы и желание помочь каждому клиенту. 

Центры сети находятся во всех крупнейших торговых центрах Пскова. Центры бытовых услуг находятся в ТРК «Акваполис» и ТЦ «Максимус», ателье – в ТК «ПИК60», ТЦ «Этажи», ТД «Гулливер» и ДТ «Форум».

Телефон  +7 (921) 500-98-82, страница в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/lovkyportnoy

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