0
18:03
Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове
17:48
ФОТОФАКТ: Фасад дома в Пскове осыпается после ремонта
14:34
Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе
13:42
О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова
13:30
Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове
11:43
С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников
17:04
Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке
Еще новости
Общество

Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове

Церемония закрытия конкурса «Десантный взвод», который проходит в Псковской области в рамках Армейских международных игр, будет открытой для зрителей. Она состоится 13 августа в Пскове на полигоне «Завеличье».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, для псковичей будут организованы бесплатные автобусы. Они будут курсировать с 7:47 до 16:16 с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, улица Юбилейная, магазин «Маяк», улица Маргелова и полигон «Завеличье». Интервал движения в среднем составит 10-15 минут.

Кроме того, добраться можно будет на автобусе № 19, маршрут которого продлят до полигона «Завеличье». Остановку там сделают и пригородные автобусы № 107 и № 107-Э, которые следуют по маршруту «Псков - Палкино».

Для тех, кто решит добраться на автомобиле, рядом с полигоном «Завеличье» организуют парковку на 300 мест, а вот стоянку на улице Маргелова запретят. Чтобы избежать пробок, организаторы советуют добираться до полигона в объезд — по автомобильной дороге Псков - Палкино через деревню Тямша, далее - по дороге Псков - Кислово – Палкино.

Конкурс «Десантный взвод» открылся 3 августа. В нём участвуют десантники из 21 страны:  Россия, Абхазия, Алжир, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, Куба, Мали, Марокко, Сирия, Судан, Таджикистан, Шри-Ланка, ЮАР,  Южная Осетия.  Всего – около 400 военнослужащих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове
11 августа 2019
Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове
ФОТОФАКТ: Фасад дома в Пскове осыпается после ремонта
11 августа 2019
ФОТОФАКТ: Фасад дома в Пскове осыпается после ремонта
Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе
11 августа 2019
Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе
О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова
11 августа 2019
О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова
Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове
11 августа 2019
Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове
С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников
11 августа 2019
С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников
Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке
10 августа 2019
Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке
Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника
10 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника

Идет загрузка...