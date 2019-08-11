Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове

18:03, 11 августа 2019, ПАИ

Церемония закрытия конкурса «Десантный взвод», который проходит в Псковской области в рамках Армейских международных игр, будет открытой для зрителей. Она состоится 13 августа в Пскове на полигоне «Завеличье».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, для псковичей будут организованы бесплатные автобусы. Они будут курсировать с 7:47 до 16:16 с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, улица Юбилейная, магазин «Маяк», улица Маргелова и полигон «Завеличье». Интервал движения в среднем составит 10-15 минут.

Кроме того, добраться можно будет на автобусе № 19, маршрут которого продлят до полигона «Завеличье». Остановку там сделают и пригородные автобусы № 107 и № 107-Э, которые следуют по маршруту «Псков - Палкино».

Для тех, кто решит добраться на автомобиле, рядом с полигоном «Завеличье» организуют парковку на 300 мест, а вот стоянку на улице Маргелова запретят. Чтобы избежать пробок, организаторы советуют добираться до полигона в объезд — по автомобильной дороге Псков - Палкино через деревню Тямша, далее - по дороге Псков - Кислово – Палкино.

Конкурс «Десантный взвод» открылся 3 августа. В нём участвуют десантники из 21 страны: Россия, Абхазия, Алжир, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, Куба, Мали, Марокко, Сирия, Судан, Таджикистан, Шри-Ланка, ЮАР, Южная Осетия. Всего – около 400 военнослужащих.