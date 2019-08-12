0
12:46
Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств
09:51
В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом
09:51
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области
12:03
Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе
15:32
«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности
14:04
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
11:50
Центробанк: Фальшивки в Псковской области чаще находят в крупных торговых сетях
Еще новости
Происшествия

В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В реанимации Островской межрайонной больницы скончался еще один человек, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Санкт-Петербург — Невель. Авария зафиксирована 10 августа в 10:45. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомашина «КИА» при обгоне по касательной зацепила грузовик «Вольво», фура выехала к центру проезжей части, тоже по касательной столкнулась с «Мицубиси», после чего эта легковая машина выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в «КИА».

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На месте аварии погиб один человек — водитель «Мицубиси». Травмы получили 4 человека — двое мужчин, женщина и ребенок в возрасте 9 лет. Все они были госпитализированы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В УМВД России по региону уточнили, что позднее от полученных травм в больнице скончался еще один пострадавший — это водитель «КИА».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств
12 августа 2019
Мошенники создали фейковый аккаунт митрополита Тихона для сбора средств
В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом
12 августа 2019
В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области
11 августа 2019
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию в Псковской области
Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе
10 августа 2019
Мужчина погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Островском районе
«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности
09 августа 2019
«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
09 августа 2019
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
Центробанк: Фальшивки в Псковской области чаще находят в крупных торговых сетях
08 августа 2019
Центробанк: Фальшивки в Псковской области чаще находят в крупных торговых сетях
Сбой в работе светофора привёл к ДТП на Рижском проспекте в Пскове
08 августа 2019
Сбой в работе светофора привёл к ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Идет загрузка...