В больнице скончался еще один пострадавший в смертельном ДТП под Псковом

09:51, 12 августа 2019, ПАИ

В реанимации Островской межрайонной больницы скончался еще один человек, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Санкт-Петербург — Невель. Авария зафиксирована 10 августа в 10:45. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомашина «КИА» при обгоне по касательной зацепила грузовик «Вольво», фура выехала к центру проезжей части, тоже по касательной столкнулась с «Мицубиси», после чего эта легковая машина выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в «КИА».

На месте аварии погиб один человек — водитель «Мицубиси». Травмы получили 4 человека — двое мужчин, женщина и ребенок в возрасте 9 лет. Все они были госпитализированы.

В УМВД России по региону уточнили, что позднее от полученных травм в больнице скончался еще один пострадавший — это водитель «КИА».