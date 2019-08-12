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Общество

ФОТОФАКТ: Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Пскове

Фото ПАИ

Рабочие приступили к устранению аварийной ситуации на канализационном коллекторе на Октябрьском проспекте в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

  • Устанение аварийной ситуации на канализационном коллекторе в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Устанение аварийной ситуации на канализационном коллекторе в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Устанение аварийной ситуации на канализационном коллекторе в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Устанение аварийной ситуации на канализационном коллекторе в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Устанение аварийной ситуации на канализационном коллекторе в Пскове
    Фото: ПАИ

В настоящее время участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади закрыт для движения транспорта. Запрет на проезд машин будет действовать до 22:00 18 августа.  В качестве объезда открыты улицы Советская, Некрасова, Ленина и Карла Маркса.

Для городских автобусов проспект открыт.

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