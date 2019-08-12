ФОТОФАКТ: Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Пскове
Рабочие приступили к устранению аварийной ситуации на канализационном коллекторе на Октябрьском проспекте в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
В настоящее время участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади закрыт для движения транспорта. Запрет на проезд машин будет действовать до 22:00 18 августа. В качестве объезда открыты улицы Советская, Некрасова, Ленина и Карла Маркса.
Для городских автобусов проспект открыт.