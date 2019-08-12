«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове

15:58, 12 августа 2019, ПАИ

Компания «Ресторанный партнёр» третий год подряд примет участие в «Медовом фестивале» в Пскове 17 августа. «Готовимся потчевать гостей яствами с большим размахом!» — рассказали Псковскому агентству информации представители компании.

Гостям предложат картофельные драники, медовые блины, картофель с грибами, печеные яблоки с вишней и мёдом по-старорусски, а также ароматный вишнёвый глинтвейн и травяной чай.

«Не будем раскрывать всех секретов — приходите и попробуйте!» — добавил «Ресторанный партнер».

Медовый фестиваль пройдет с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторами «Медового фестиваля» выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.