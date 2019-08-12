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Общество

Изучение улицы Советской в Пскове рассчитывают продолжить в следующем году археологи

В 2020 году археологи рассчитывают начать работы на втором участке Великолуцкого раскопа в Пскове, расположенного на улице  Советской. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил старший научный сотрудник Псковского археологического центра, археолог Сергей Салмин.

Он пояснил, что сейчас идут работы на первом участке, где сегодня для жителей Пскова прошла экскурсия, на которой археологии продемонстрировали находки. «Наш заказчик целиком копать не имеет возможности, потому что мы находимся в центре Пскова и здесь очень сложные подъезды. Поэтому работы разделены на две части. Археологические работы на втором участке, скорее всего, будут проводиться в следующем году», - уточнил Сергей Салмин.

Он также отметил, что в Пскове нет грантов на научно-исследовательские археологические работы. «У нас все научно-охранное. Если человек что-то строит в городе, он обязан оплатить раскоп. Грантов в Пскове нет, они есть только у Новгорода, а также у института археологии есть действующие экспедиции с государственным финансированием», - пояснил исследователь.

Директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова отметила, что археологические работы на первом участке Великолуцкого раскопа начались месяц назад. По её словам, их планируется завершить в сентябре. В то же время, работы на раскопе могут продлиться, так как археологи не знают «что ещё они могут найти в нижних слоях».

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