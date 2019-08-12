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Общество

Фанатов и поле борщевика ищут в Калининграде создатели фильма о Викторе Цое

В Калининградской области подходят к концу съемки фильма о советском рок-музыканте Викторе Цое «47» режиссера Алексея Учителя. Создатели разыскивают поле борщевика и массовку, которая могла бы исполнить роль фанатов певца. Об этом сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в социальной сети «ВКонтакте».

Кастинг актеров массовых сцен запланирован на 16 августа, требуются молодые люди и девушки от 18 до 25 лет.

«Наш проект подходит к концу, и остался крайний шанс принять участие!», - написали в посте. Кроме того, отмечается, что «фанаты» Цоя будут сниматься в «крутой сцене» с актером, который исполняет роль певца.

«Желательно настоящие фанаты с прическами до 1990 года, если есть свои костюмы, обязательно берите с собой», - добавил автор записи.

Кроме того, создатели ленты ищут локацию, «которую можно сжечь и разрушить».  

«Если у вас есть старый коровник под снос или поле борщевика, которое можно сжечь, либо знаете где можно найти и с кем договориться, то именно вы можете помочь нам завершить проект «Цой». По сюжету это будет граница Латвии», - говорится в сообщении.

Съемки фильма с рабочим названием «47» режиссера Алексея Учителя стартовали 7 июля в Острове. Картина расскажет о последних днях жизни Виктора Цоя и его гибели на латвийской автотрассе. Главным героем ленты станет водитель «Икаруса» (Евгений Цыганов), с которым столкнулся «Москвич» Цоя. Кроме того, в фильме снимается Надежда КалегановаМарьяна СпивакПаулина Андреева и Игорь Верник.

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