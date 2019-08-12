0
19:08
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
18:49
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
18:08
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
17:42
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
17:26
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
17:07
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
15:58
«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове
Еще новости
Общество

Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь

Фото: Андрей Степанов

Комитет по здравоохранению Псковской области взял на контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в аварии, произошедшей на границе Тверской и Московской областей. 11 августа здесь на 158 километре трассы «Балтия» (М9) столкнулись грузовик, внедорожник и микроавтобус «Москва — Великие Луки». Пять человек погибли, среди них двое детей — все они ехали во внедорожнике Toyota. Еще восемь человек пострадали — это водитель микроавтобуса и пассажиры, следовавшие в Великие Луки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению, псковские специалисты работают в тесном контакте с Департаментом здравоохранения Тверской области, где сейчас оказывается экстренная медицинская помощь пострадавшим в ДТП псковичам. После улучшения состояния их переведут в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Впоследствии в случае необходимости им будет оказана и помощь в реабилитации. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
12 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
12 августа 2019
Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
12 августа 2019
Около 70 заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов подали псковские НКО
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
12 августа 2019
Семь ехавших на конкурс в Москву такс не пропустили через границу в Псковской области
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
12 августа 2019
Псковичи участвуют в форуме «Машук» в Ставропольском крае
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
12 августа 2019
Школу искусств отремонтируют в Себеже в этом году
«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове
12 августа 2019
«Потчевать с размахом» готовится команда «Ресторанного партнера» на «Медовом фестивале» в Пскове
Дмитрий Быстров: Уверен, что реставрация цепных мостов в Острове начнётся уже в этом году
12 августа 2019
Дмитрий Быстров: Уверен, что реставрация цепных мостов в Острове начнётся уже в этом году

Идет загрузка...