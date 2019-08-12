Псковский комитет по здравоохранению: Пострадавшим в ДТП в Тверской области будет оказана необходимая помощь

18:49, 12 августа 2019, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области взял на контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в аварии, произошедшей на границе Тверской и Московской областей. 11 августа здесь на 158 километре трассы «Балтия» (М9) столкнулись грузовик, внедорожник и микроавтобус «Москва — Великие Луки». Пять человек погибли, среди них двое детей — все они ехали во внедорожнике Toyota. Еще восемь человек пострадали — это водитель микроавтобуса и пассажиры, следовавшие в Великие Луки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению, псковские специалисты работают в тесном контакте с Департаментом здравоохранения Тверской области, где сейчас оказывается экстренная медицинская помощь пострадавшим в ДТП псковичам. После улучшения состояния их переведут в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Впоследствии в случае необходимости им будет оказана и помощь в реабилитации.