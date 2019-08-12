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Общество

Развивающие игры для детей представит магазин «Фантазёр» на «Медовом фестивале» в Пскове

Магазин развивающих игрушек «Фантазёр» представит широкий выбор развивающих игр для детей разных возрастов на «Медовом фестивале» в Пскове. «Каждый ребёнок найдет что-то интересное на свой вкус!» – рассказали в магазине.

«Фантазёр» более 10 лет предлагает развивающие игры, направленные на развитие у ребенка мелкой и общей моторики, математических представлений, логики и мышления, речи, памяти, художественного вкуса и воображения, творческих способностей (алмазная мозаика, роспись картин по номерам, моделирование). 

В «Фантазёре» можно приобрести игры Никитина («Сложи квадрат», «Сложи узор»), Воскобовича, Монтессори, блоки Дьенеша, которые помогут ребенку всесторонне развивать свои способности. В магазине предоставляется скидка детским учреждениям, многодетным семьям, пенсионерам, именинникам и владельцам дисконтных карт.

Магазин «Фантазёр» находится по адресу: Псков, улица Коммунальная, 69. Режим работы без обеда и выходных. Оптовая продажа проходит по адресу: Псков, улица Яна Райниса, 53, телефон: 8-960-229-89-99. Украшение воздушными шарами: 8-921-219-59-02.

Медовый фестиваль пройдет с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторами «Медового фестиваля» выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

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