Россия победила в эстафете на боевых машинах на «Десантном взводе»

10:13, 13 августа 2019, ПАИ

Российские десантники на армейском конкурсе «Десантный взвод» победили в эстафете на боевых машинах, показав лучшее время — 23 минуты 51 секунда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, эстафета на боевых машинах проходила на полигоне «Струги Красные» и являлась заключительной частью четвертого этапа «Десантного взвода», который проходит в Псковской области в рамках Армейских международных игр.

Вторыми в эстафете с результатом 27 минут 52 секунды стали десантники из Белоруссии, третьими – из Китая - 31 минута 45 секунд.

Эстафета на боевых машинах проходила по установленному замкнутому маршруту, протяженностью 5 километров. В индивидуальном порядке каждый из трёх экипажей команды проходил по одному кругу. Боевые машины преодолевали различные препятствия, такие, например, как бревно, участок маневрирования, противотанковый ров. После этого экипажи боевых машин стреляли на огневом рубеже. Тем, кто промахнулся, предстояло пройти по одному штрафному кругу за каждую непораженную мишень. Далее на дистанции был скоростной участок, косогор, брод, проход в минно-взврывном заграждении, трамплин и колейный мост с дальнейшим финишем.

Командир боевой машины российской команды младший сержант Александр Каравай поделился своими впечатлениями от конкурса. «Для наводчика была сложность — стрельба, потому что есть боковой ветер, после каждого выстрела снаряд летит в разные места, приходится корректировать. На одну мишень мы только два патрона затратили, а так все поражали с первого выстрела. Также трамплины, при их прохождении задача командира - крепко держаться внутри, а механика- водителя - технически правильно преодолеть это препятствие, то есть маневры все-таки главное», - рассказал он.

13 августа под Псковом на полигоне «Завеличье» состоится торжественное закрытие конкурса «Десантный взвод-2019».