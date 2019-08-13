Мастер-класс по ментальной арифметике проведёт школа «Соробан» на «Медовом фестивале» в Пскове

10:50, 13 августа 2019, ПАИ

В Пскове на «Медовом фестивале» школа устного счета «Соробан» проведёт мастер-класс по ментальной арифметике. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на фестивале дети вместе с родителями смогут узнать у специалистов школы о работе методики устного счета, а также сразу же на месте опробовать её.

В школе «Соробан» могут обучаться юные псковичи от 5 до 11 лет. Методика позволяет тренировать сразу два полушария мозга: левое, отвечающее за логику и точность, и правое, генерирующее идеи, воображение и творчество.

Благодаря методике школы «Соробан» дети могут приобрести навыки, которые помогут им в общеобразовательной школе: внимание, память, воображение, логическое и образное мышление, усидчивость, скорость принятия решений, уверенность в своих силах и многое другое.

Записаться на пробный урок в школу устного счета «Соробан» можно по телефону 8(911)360-04-04. Школа расположена на улице Кузбасской дивизии, 28а и Набережной реки Великой, 6 («Бизнес-инкубатор»).

«Медовый фестиваль» пройдет уже в 9-й раз 17 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00. Его организаторами выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.