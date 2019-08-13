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Общество

Исторический парк «Россия - моя история» откроется в Пскове в 2020 году

Исторический парк «Россия - моя история» откроется в Пскове в 2020 году. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» в Ставрополе Георгий Головин на встрече с участниками форума «Машук-2019».

Кроме Пскова, по его словам, в следующем году такие парки появятся в Калининграде и Пятигорске. В этом году они открываются в Сургуте, Челябинске и Владивостоке. «Проект «Россия - моя история» масштабный, сейчас открыто 19 исторических парков «Россия - моя история» по стране», — добавил Георгий Головин. По его словам, на данный момент общий охват людей, посетивших парки, составляет 65 млн человек. Георгий Головин также отметил, что в каждом историческом парке есть региональный компонент.

«Россия - моя история» — это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история страны с древнейших времен и до наших дней.

В Пскове планируется открытие исторического парка «Россия - моя история» на территории стадиона «Электрон». Руководителем Ассоциации парков «Россия - моя история» является митрополит Псковский и Порховский Тихон.

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