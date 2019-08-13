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Общество

Выпавшую из окна девочку бортом санавиации доставили в Псков

Фото: Михаил Глущенко

Шестилетнюю девочку из Великих Лук доставили бортом санитарной авиации в Псков. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщили в комитете здравоохранения Псковской области.

Ребенок пострадал при падении из окна с высоты пятого этажа. Произошло все в переулке Некрасова в Великих Луках 11 августа. С множественными травмами девочку госпитализировали. Как рассказали в СУ СК России по Псковской области, очевидцы подчеркнули, что все произошло в считанные секунды — ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, та не выдержала и малышка выпала из окна.

В комитете здравоохранения уточнили, что вечером 12 августа девочку доставили в Детскую областную больницу.

«Состояние ребенка оценивается как тяжелое», - добавили в ведомстве.

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