Рисованию песком и твистингу научит псковичей «Планета детства» на «Медовом фестивале»

15:36, 13 августа 2019, ПАИ

Сеть магазинов развивающих игрушек и товаров для новорожденных «Планета детства» организует мастер-классы по рисованию цветным песком и твистингу для детей на «Медовом фестивале» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в магазине.

В частности, обучиться твистингу можно будет в 11:00, рисованию цветным песком – в 12:00. Повторные мастер-классы по этим направлениям пройдут в 13:00 и в 14:00 соответственно.

Магазин «Планета детства» более 16 лет является лидером рынка развивающих игрушек и товаров для новорожденных в Пскове и Псковской области.

«Мы тщательно подбираем игрушки. На полках наших магазинов вы найдете только полезные игрушки, которые будут способствовать всестороннему развитию вашего малыша, полноценному психоэмоциональному становлению и просто каждый день доставлять ему радость», - отметили в магазине.

«Медовый фестиваль» состоится в Пскове с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке. Организаторы - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.