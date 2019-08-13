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Культура

Около 400 сето съедутся на «Семейные встречи» в Псковскую область

Около 400 представителей народа сето соберутся  в Печорском районе Псковской области на Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». Он будет проводиться в 12-й раз и состоится 28 августа в единственном в России музее-усадьбе сето в деревне Сигово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Традиционно на фестиваль приезжают семьи, творческие коллективы и мастера, сохраняющие и возрождающие традиции сето, из Эстонии и Псковской области.  В этом году в Сигово приедут 10 творческих коллективов – участников Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль».  

 Днём участники фестиваля посетят праздничное богослужение и крестный ход в  Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где 28 августа будут отмечать престольный праздник Успение Пресвятой Богородицы.  

После этого в  музее-усадьбе Сето состоится шествие с участием более 20 фольклорных, хоровых, танцевальных, инструментальных коллективов. Там же будут организованы   ремесленная ярмарка, дегустация национальных блюд, интерактивные площадки.

Также участники фестиваля продолжат высаживать фруктовый сад в музее-усадьбе.  

Завершится  день концертом и народным гулянием Кирмаш.

Сейчас насчитывается порядка 10 тысяч представителей сето, 250 из них проживают в Псковской области.  Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал значимость сохранения культурной идентичности сето. В этих целях в регионе проводится комплекс мероприятий, оказывается финансовая поддержка сето из областного бюджета.

Организатором «Сетомаа. Семейные встречи» выступает Псково-Изборский объединенный музей-заповедник при поддержке администрации Псковской области и Федерального агентства по делам национальностей. Фестиваль проводится в рамках Государственной программы Псковской области поддержки коренного малочисленного народа сето.  

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