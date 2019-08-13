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Общество

419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова

Из 939 млн 333,4 тысяч рублей, выделенных Правительством РФ Псковской области на содержание и ремонт дорог,  419 млн рублей пойдут на продолжение строительства Северного обхода Пскова (вторая очередь). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На выделенные средства будет продолжено строительство путепроводов и обустройство транспортных развязок на Северном обходе, на одной из них — развязке трассы «Псков-Гдов» — основные работы завершены и запущено движение.

Кроме того, 270 млн рублей пойдут на капитальный ремонт моста через реку Шелонь в посёлке Дедовичи. Эти средства регион получил благодаря работе губернатора Михаила Ведерникова с Росавтодором.

250 млн рублей из выделенной Правительством суммы будут направлены на приведение в нормативное состояние  дорог общего пользования. Работы проводятся в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», которая является частью госпрограммы «Развитие транспортной системы».

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