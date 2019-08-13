Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах

20:53, 13 августа 2019, ПАИ

Учреждения социального обслуживания Бежаницкого, Новоржевского и Пушкиногорского районов во вторник, 13 августа, посетила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в рамках поездки она обсудила со специалистами социальной сферы промежуточные итоги работы в этом году и планы в рамках реализации национального проекта «Демография» на следующий год.

В Бежаницком районе Ольгу Евстигнееву во время посещения социальных объектов сопровождали депутат Псковского областного Собрания Алексей Блинов и представители администрации Бежаницкого района.

Первым учреждением стал Центр социального обслуживания Бежаницкого района. Как рассказала директор учреждения Надежда Васильева, из 10,5 тыс жителей района 6 тыс человек — получатели соцуслуг. У специалистов очень большой объем выездной работы, которая ведется по заявкам граждан, так как много нуждающихся в социальной помощи проживают в удаленных населенных пунктах. Председатель комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева отметила, что в приоритете — рассмотрение каждого обращения граждан и адресный подход.

Она подчеркнула, что в следующем году в районе начнется реализация проекта по внедрению системы долговременного ухода.

В Бежаницком районе Ольга Евстигнеева также посетила Службу социальной реабилитации для несовершеннолетних, которая находится в селе Кудеверь. Учреждение рассчитано на 21 человека. Заведующая отделением Елена Соловьева показала комнаты детей, комнату психологической разгрузки, а также кабинет для декоративно-прикладного творчества и спортивный зал, в котором воспитанники с большим удовольствием занимаются. Учреждению требуется помощь в ремонте кровли. Председатель комитета по социальной защите Псковской области взяла вопрос в проработку и поручила предоставить в ее адрес расчет по затратам на ремонтные работы.

В селе Кудеверь Ольга Евстигнеева по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала подарок семье Васильевых по случаю рождения дочери. Она вручила поздравительную открытку, сертификат на 5 тыс рублей от Фонда развития Псковской области и памятную медаль «Рожденному в Псковской области». Малышке она пожелала крепкого здоровья, а родителям — не останавливаться на одном ребенке.

В Новоржевском районе в обсуждении вопросов социального обслуживания вместе с председателем комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой принимали участие депутат Псковского областного Собрания Вадим Афанасьев, заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев, а также представители территориальных подразделений социальной защиты населения и профильных учреждений района.

На встрече Ольга Евстигнеева рассказала о реализации на территории Псковской области проекта «Демография», а также отметила, Новоржевскому району до конца года будет передан служебный автомобиль, адаптированный под перевозку представителей маломобильных групп населения, что существенно облегчит работу по социальному сопровождению граждан.

Также она посетила Центр социального обслуживания и Новоржевский дом-интерната для престарелых и инвалидов. В доме-интернете Ольга Евстигнеева пообщалась с постояльцами, поинтересовалась условиями их содержания. Она осмотрела палаты проживающих, пищевой блок, комнату отдыха, прачечную и специализированные помещения для ухода за пожилыми гражданами и проведения санитарных процедур.

Вместе с представителями администрации Новоржевского района Ольга Евстигнеева посетила семью, в которой в июле этого года появился еще один ребенок, и вручила маме Татьяне Рокачевской набор от губернатора «Подарок новорожденному».

В Пушкиногорском районе председатель Комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева вместе с главой муниципалитета Александром Барановым приняла участие в рабочем совещании под председательством Первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Один из вопросов касался подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вера Емельянова поручила уделить особое внимание мерам социальной поддержки ветеранов и в особенности одиноко проживающих граждан пожилого возраста. «По возможности необходимо взять всех пожилых граждан, в особенности людей старше 70–75 лет, на индивидуальное сопровождение по линии социальной защиты населения», — сказала Первый вице-губернатор.

В свою очередь председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала о деталях реализации программы, инициированной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, «Подарок новорожденному». Она подчеркнула, что жители районов могут реализовать подарочный сертификат через интернет-магазин партнера проекта «Планета детства» и доставка выбранных товаров будет бесплатной.

В Пушкиногорском районе Ольга Евстигнеева также ознакомилась с работой Центра социального обслуживания и посетила Пушкиногорский дом ветеранов.