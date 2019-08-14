Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой

13:41, 14 августа 2019, ПАИ

Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой. Об этом в эфире проекта ПАИ-live сообщил председатель комитета по образованию региона Александр Седунов.

Он отметил, что, исполняя поручение губернатора Михаила Ведерникова, он провёл встречу со всеми директорами автошкол Псковской области. «Говорили о системе приёма экзаменов, о системе преподавания. Говорили и о том, что, по статистике ГИБДД, есть целая серия школ, выпускники которых не с первого и даже не со второго раза сдают экзамены. Вот такие автошколы мы будем ставить в план внеочередных проверок в рамках лицензионного контроля. Это важно с точки зрения безопасности на дорогах. Проверки будут проводиться совместно с представителями ГИБДД», - заявил Александр Седунов.

Ещё на совещании в апреле Михаил Ведерников подчеркнул, что региону не нужны 32 автошколы сомнительного качества, поэтому необходимо проверить их работу, а также протестировать работающих там преподавателей.