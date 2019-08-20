Мужчина на кухне – 3.0. № 17. Индейка по-венгерски от Бориса Елкина

10:42, 20 августа 2019, ПАИ

Герой проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» — председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Из предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» индейку по-венгерски с красным рисом, а также рассказал о своих кулинарных предпочтениях. Главной темой, конечно же, стали вопросы дорожной и транспортной инфраструктуры региона.

Сегодня приготовим индейку — достаточно диетический продукт. Поскольку грудка этой птицы довольно сухое мясо, используем бедро.

Вообще, это будет рулет из бедра индейки вместе с беконом, который с давних времен был преимущественно венгерским. Гарнир будет простой — красный рис, который достаточно хорошо подходит к индейке. Этот рецепт предложила супруга, поэтому готовлю его в первый раз, импровизируя.

О домашней кухне

Дома чаще всего готовит супруга, поскольку я всё время на работе. 24/7 — это давно привычный ритм жизни. Я приверженец домашней еды. Ресторанная еда большого удовольствия не приносит. Честно скажу, мне нравится пюре с котлетами или с сосисками.

Я люблю картофель. Частенько, при возможности, готовлю его в разных проявлениях: запеченным, вареным и жареным. Не скажу, что силён в кулинарии, но готовить люблю.

О Псковпассажиравтотрансе

Все знают, в каком состоянии находится Псковпассажиравтотранс. Не скрываем, состояние предприятия достаточно плачевное, всяческими способами пытаемся это изменить. Стремимся к тому, чтобы предприятие было самоокупаемым, и могло обновлять свой подвижной состав, который оставляет желать лучшего.

Периодически езжу на общественном транспорте и вижу: есть над чем работать. Стараемся найти источники финансирования, чтобы была возможность обновить автопарк.

О состоянии дорог в Псковской области

Проблем много, скрывать не стоит. Но скажу так: в Пскове и области не самые худшие дороги в России. Надеюсь, люди, для которых мы и работаем, видят подвижки в положительную сторону.

Например, на Гдовской дороге применяем при ремонте щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), который показал себя с хорошей стороны по износостойкости. Он не инновационный, но в Псковской области его еще нигде не применяли.

Чтобы привести дороги в полноценное и соответствующее нормативам состояние требуется капитальный ремонт, либо реконструкция. По-другому никак, но это очень капиталоемкие вложения.

Например, километр реконструкции дороги к СНТ «Вишенка» стоит порядка 40 млн рублей. А обычный ремонт километра дороги в среднем — 10-11 млн.

Можно ли класть асфальт в дождь?

Можно. При определенных условиях. Но, на самом деле, не стоит. В этом плане нужно понять подрядчиков. Они заказывают с утра асфальт, а пока его везут, начинается дождь. А что с ним делать дальше? Знаю случаи, не на примере Псковской области, когда асфальт высыпали на обочину, а затем использовали его для других нужд.

Асфальт должен прийти на объект неостывшим, с максимальной температурой. Если асфальт не дает пар, его нельзя укладывать.

О подрядчиках

Пока не было прецедентов, чтобы кому-то из подрядчиков выставляли штрафные санкции, поскольку все они отрабатывают гарантийные обязательства.

Что касается новых контрактов, мы не принимаем дороги, не проведя соответствующий анализ асфальтобетонного покрытия. Подрядчики сейчас всё понимают и стараются не доводить ситуацию до кипения, переделывают. Например, улицу Юности. Кстати, в качестве первоначальной меры повышения транспортной доступности планируется пустить по этой улице маршрутки.

Вообще, подрядчик должен быть заинтересован выполнять всё с первого раза и при этом качественно. Все понимают, что в противном случае ему просто не оплатят работы. Об этом неоднократно говорил губернатор Михаил Ведерников, и мы этого принципа будем придерживаться.

О детской безопасности на дорогах

Я, как отец, сильно удивился тому, что в Псковской области очень немногие родители используют детские кресла в автомобилях. Был в шоке, на самом деле. Понимаю, что такие кресла не всегда доступны по цене, но дети — это то, ради чего мы живем, и это должно выходить на первый план. На безопасности детей экономить никогда нельзя.

Недавно в Пскове увидел как двухлетний ребенок стоял на переднем пассажирском сиденье в автомобиле спиной к лобовому стеклу и смотрел мультфильмы, которые ему показывала мама с заднего сиденья.

Очень много дорожно-транспортных происшествий происходит со смертельным исходом для маленького пассажира, когда он не пристегнут. Подобных ДТП видел большое количество.

Кстати, увы, культура вождения в Пскове низкая и среди автолюбителей, и среди велосипедистов.

О подземных переходах в Пскове и реконструкции мостов

Ничего плохого в подземном переходе на площади Ленина в Пскове я не вижу. Считаю, что они значительно практичнее, чем надземные. Тем более, в условиях исторической застройки города.

Но в их организации есть тонкости, особенно в водоотведении. Подземные переходы могут затопить сильные ливни. В Санкт-Петербурге, например, на этом «собаку съели».

Подземный переход позволит разгрузить и площадь Ленина, и примыкающее к ней начало Рижского проспекта. Но проспект замкнут на Ольгинский мост, который стесняет все условия — подходы к мосту расширить невозможно, поскольку рядом памятники культурного наследия.

Сейчас город проводит конкурсную процедуру по обследованию моста, по итогам которого решим — будем делать капитальный ремонт или реконструкцию. Было бы идеально в этом году включить его в проектно-изыскательские работы, но скорее всего это произойдет в следующем. Мост старый, и с ним давно никаких работ не проводилось. Необходимо привести его в нормативное состояние.

Также ищем источники финансирования, федеральные в том числе, чтобы капитально отремонтировать Троицкий мост. Сумма для маленького моста большая, для бюджета города — неподъемная. Необходимо более 300 млн рублей. Сделаем всё возможное, других вариантов нет.

О дресс-коде

Я на протяжении последних девяти лет ношу на работе костюмы. Не скажу, что это удобно, но к этому привыкаешь. А на выходных радуешься спортивной одежде.

Считаю, должна быть определенная культура на работе. Сотрудники должны выглядеть опрятно и не приходить на работу в шортах или бриджах.

Индейка по-венгерски



Фото: Муслим Камалов



Фото: Муслим Камалов



Фото: Муслим Камалов



Фото: Муслим Камалов



Фото: Муслим Камалов









Рецепт (на 4 порции)

Начнем с индейки. Обязательно помоем мясо, а затем замаринуем. Маринад будет состоять из соли, перца, оливкового масла и помидор. Итак, добавим в мясо масло. Затем поперчим и посолим. С солью перебарщивать не стоит, поскольку бекон достаточно соленый.

Мелко нарежем помидоры. Часть пойдет в маринад, часть — в готовое блюдо.

Помидоры очень практичны в маринаде, можно использовать их даже в шашлыках (в этом случае стоит добавить немного чеснока, перца и лука). Добавим помидоры к индейке. Держать мясо в маринаде достаточно 20 минут.

Затем отобьем мясо молоточком, чтобы оно было нежнее. Не надо из него делать плоскую котлету и раскатывать скалкой, как тесто для пельменей. Заранее разогреем духовку до 180 градусов.

Приступаем к формированию рулета. Раскладываем ломтики бекона. На него кладем мясо индейки, а затем выкладываем моцареллу и нарезанные помидоры.

Заворачиваем и фиксируем рулет зубочистками.

Смажем противень маслом, выложим на него рулет и отправим в духовку. Пернатые быстро готовятся, ждем минут 40. Кстати, для более равномерного запекания можно использовать соответствующие пакеты или фольгу.

Промоем красный рис и поставим варить. Немного посолим его. Рис в этом блюде может быть любым: белым, бурым, черным.

Нарежем помидоры колечками, чтобы затем украсить блюдо.

По готовности выкладываем всё на тарелки.

Получилось очень вкусно!

Теперь надо готовить такое дома!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу: улица Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!