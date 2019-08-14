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Общество

Прием заявок от кинокомпаний на предоставление рибейтов ведется в Псковской области

Прием заявок от кинокомпаний на предоставление рибейтов (возмещение части затрат в связи с производством национальных фильмов на территории региона) ведется в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, заявки принимаются до 1 октября.

Отмечается, что бюджете региона на возмещение части кинопроизводственных затрат предусмотрено 3 млн рублей. Прием заявок ведет областная театрально-концертная дирекция, она же организует работу конкурсной комиссии.

На сайте комитета по культуре Псковской области можно ознакомиться с документацией, которую необходимо предоставить для участия в заявочной кампании.

С предложением внедрить систему рибейтов в Псковской области выступил губернатор Михаил Ведерников. Эксперты инициативу поддерживают.

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