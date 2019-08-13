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Общество

Эксперт: Рибейты – это дополнительный стимул создания фильмов в Псковской области

Режиссер Дмитрий Месхиев на съемках фильма «Два билета домой»

«Рибейты - это дополнительный стимул для того, чтобы снимать кино в нашей области, если сценарию это не противоречит. Это замечательная инициатива, которая стимулирует как регион, так и продюсеров», - заявил заведующий пунктом проката кино- и видеофильмов Театрально-концертной дирекции Псковской области Евгений Левкович, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе дирекции.

Евгений Левкович поддерживает систему рибейтов, которая заработала в Псковской области по инициативе главы региона Михаила Ведерникова. По словам эксперта, рибейты должны двигать киноиндустрию вперед и создавать новые рабочие места в регионах.

«Данная система – одна из стимулирующих мер по созданию отечественного кино в регионах. Отлично, что по инициативе губернатора и в нашем регионе она заработает», - отметил Евгений Левкович.

Эксперт подчеркнул, что когда в Псковской области появится своя инфраструктура – локации для съемок, кинопавильоны, оборудование и специалисты – только тогда система рибейтов станет по-настоящему эффективной.

Псковская область стала еще одним регионом, где введена система рибейтов – часть затрат на производство киностудиями фильмов в регионе возвращается создателям из бюджета. Система уже работает в Калининградской, Ульяновской, Самарской, Новгородской, Иркутской, Московской и Ростовской областях, Карелии, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области создан Центр поддержки кинематографии. Его функции – содействие производству отечественных фильмов в регионе и их популяризация, а также поддержка отечественного кинематографа и повышение конкурентоспособности.

Режиссер Игорь Угольников снимает в Псковской области ленту «Учености плоды». Часть затрат на производство по системе рибейтов компенсирует регион. По сюжету картины, во времена Великой Отечественной войны местный житель Сергей (Сергей Безруков) пытается спасти ценности Пушкинского музея. В создании ленты также участвуют жители Пскова и Пушкинских Гор. Сергей Безруков поделился в своем Instagram фотографиями со съемочной площадки.

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