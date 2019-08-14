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Общество

Натуральные продукты представит экоферма «Аистиное гнездо» на «Медовом фестивале» в Пскове

Натуральные продукты представит экоферма «Аистиное гнездо» на «Медовом фестивале» в Пскове 17 августа.  Гостей фестиваля экоферма познакомит с частью своего ассортимента: компотами (из клубники, крыжовника, вишни, яблок и брусники, черники и малины), вареньем (из малины, крыжовника, груш, яблок), а также свежими овощами (помидорами, сладким перцем и картофелем).

В «Аистином гнезде» можно приобрести домашние деликатесы (вареники с земляникой, пельмени из кролика), редкие виды мяса и птицы, диетические продукты. Продукция экофермы пользуется спросом как у псковичей, так и среди многих жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Телефоны для связи: +7 (960) 225-42-36 (Псков), +7 (812) 309-29-20 (Санкт-Петербург), +7 (495) 669-00-35 (Москва).

Сайт: www.aistinoe-gnezdo.ru 

Facebook: https://www.facebook.com/aistinoe.gnezdo 

Instagram: https://instagram.com/ecoferma_aistinoegnezdo?igshid=.. 

ВКонтакте: https://vk.com/aistinoegnezdo 

«Медовый фестиваль» состоится с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

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