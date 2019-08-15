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Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове
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Общество

Сертификат на обучение в автошколе «Гарант успеха» разыграют на «Медовом фестивале» в Пскове

17 августа на «Медовом фестивале» в Пскове у всех гостей будет возможность выиграть сертификат на 5 тысяч рублей на обучение в автошколе «Гарант успеха». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе автошколы.

В розыгрыше будут участвовать сразу пять сертификатов. Автошкола «Гарант успеха» стремится подготовить учеников к вождению в реальных условиях. Поэтому они обучаются не только на специальных выделенных для этого учебно-экзаменационных маршрутах, но и по всему городу. Эти занятия помогут стать полноправным участником дорожного движения, позволят участвовать в нем безопасно как для себя, так и для окружающих.

Все желающие могут совершенно бесплатно (без оформления договора) посетить любые занятия по теории или вождению в учебном классе, с любым инструктором. В программу обучения входит теория: 134 часа и вождение: 56 часов. На занятиях обучающиеся познакомятся и изучат правила дорожного движения, с примерами на конкретных ситуациях, пройдут обучение на автодроме, научатся ездить в городском потоке.

Автошкола «Гарант успеха» постоянно работает над увеличением процента сдачи экзаменов учениками:

- замена инструктора по первому требованию;

- сопровождение учеников на экзаменах в ГИБДД;

- проведение внутренних экзаменов по теории и практике;

- сдача экзаменов в ГИБДД на том автомобиле, на котором проходило обучение.

«Медовый фестиваль» состоится с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

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