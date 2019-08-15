Бистро «Горячие обеды» накормит гостей «Медового фестиваля»

10:36, 15 августа 2019, ПАИ

Бистро «Горячие обеды» накормит гостей «Медового фестиваля» в Пскове. Как рассказали Псковскому агентству информации в бистро, псковичи и гости города смогут отведать вкусный, сочный шашлык, хрустящие малосольные огурцы «как у бабушки» и множество других угощений. Повара настаивают: все посетившие их точку гости останутся довольны.

«Медовый фестиваль» состоится с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.