Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике

12:24, 15 августа 2019, ПАИ

Археологи обнаружили могильник XV века, на котором, как оказалось, возведены все строения Поганкиных палат в Пскове, сообщила старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр» Татьяна Ершова. Об этом с пресс-конференции 15 августа передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Но в оправдание купца Поганкина могу сказать, что еще до него на могильнике стояли жилые усадьбы. Могильник там просуществовал до XVI века», — отметила Татьяна Ершова. Она рассказала, что самым ранним отложением, которое нашли специалисты в ходе раскопок в «Музейном квартале» у Поганкиных палат, являются фрагменты дороги XII века.

По словам Татьяны Ершовой, из тысячи квадратных метров в «Музейном квартале» археологи исследовали только половину. Культурные отложения здесь датируются XII-XIX веками. Она акцентировала внимание на том, что такие обширные работы у Поганкиных палат проводятся впервые.

«Мы открыли четыре пристройки, которые были построены вместе с Поганкиными палатами, — рассказал специалист. — Помещения располагаются у туалетов, именно в них скапливались отходы, которые потом вывозились».

Татьяна Ершова рассказала, что археологи нашли огромное количество изразцов. «Можно делать отдельную выставку, посвященную печам, которые в разное время обогревали Поганкины палаты», — добавила она.

Старший научный сотрудник сообщила, что были найдены бытовые предметы связанные с семьей купца Поганкина. В частности, письменный прибор, много посуды, в том числе дорогой голландской из стекла, нашли большую гербовую английскую печать, которая относится ко времени Карла II, книжную застежку и множество курительных трубок из Голландии.

Специалисты добавили, что обнаруженные голландские курительные трубки могут считаться предметом роскоши и даже контрабандой, поскольку купец Сергей Поганкин был главой таможни и явно позволял себе подобные вещи в большом количестве.