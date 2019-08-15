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Общество

Псковская епархия заказала театру постановку

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина подготовит литературно-драматическую композицию в стенах Покровской башни. Заказчиком выступила Псковская епархия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Предполагается, что постановка будет посвящена православному зодчеству. В к работе над ней будет привлечен фольклорный ансамбль.

О сроках и актерах, задействованных в постановке, пока не сообщается.

В августе в Севастополе показали постановку спектакля «Грифон», в основу которого лег сценарий, написанный митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Пьеса повествует о 2000-летней истории Херсонеса, Корсуни и Севастополя. Одним из зрителей постановки стал глава государства Владимир Путин.

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