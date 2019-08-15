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Общество

Назначен зампредседателя Арбитражного суда Псковской области

Ольга Никульникова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Никульниковой заместителем председателя Арбитражного суда Псковской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ольга Никульникова сменила на посту зампредседателя Арбитражного суда Псковской области Ольгу Леднёву, которая в июле ушла в почётную отставку.

Ольга Никульникова родилась 3 января 1967 года в Калининграде. В 1996 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». В 2002 – 2005 годах – помощник судьи Арбитражного суда Саратовской области. В октябре 2008 года назначена судьей Арбитражного суда Саратовской области.

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