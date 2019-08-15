Найти работу поможет компания Smarter гостям «Медового фестиваля» в Пскове

22:41, 15 августа 2019, ПАИ

В Пскове на «Медовом фестивале» компания Smarter поможет гостям и жителям города найти работу. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, гости праздника смогут прямо на месте заполнить анкету, проконсультироваться у специалиста компании и задать интересующие вопросы.

Smarter — федеральный call-центр. За шесть лет работы компания открыла площадки в Пензе, Пскове, Кирове, Великом Новгороде, Кузнецке и Шымкенте. В компании работают 1 тысяча 100 человек, и каждый день команда Smarter пополняется новыми людьми.

По запросу заказчиков сотрудники компании звонят людям и предлагают им различные продукты: новые тарифные планы, карты рассрочки, антивирусы и ТВ-приставки. Также работники компании консультируют на входящих звонках, отвечают на вопросы, оформляют заказы, записывают на прием.

Псковский филиал компании на протяжении нескольких лет является партнёром городских мероприятий, и уже традицией для компании Smarter стало участие в «Медовом фестивале».

«Медовый фестиваль» пройдет уже в 9-й раз 17 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00. Его организаторами выступили Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.