Мороженым с натуральными фруктами и ягодами угостят посетителей «Медового фестиваля»
Мороженым с натуральными фруктами и ягодами угостят посетителей «Медового фестиваля». Об этом Псковскому агентству информации сообщил участник мероприятия. Фестиваль пройдет 17 августа в Детском парке Пскова.
Псковичам и гостям города обещают «самое вкусное, свежее и доступное развесное мороженое из Санкт-Петербурга».
Можно будет приобрести мороженое в сахарных вафельных рожках, вафельных стаканчиках, бумажных стаканчиках и пластиковых контейнерах.
«Медовый фестиваль» состоится с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.