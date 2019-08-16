Заблудившуюся 87-летнюю бабушку вывели из леса псковские спасатели

10:16, 16 августа 2019, ПАИ

Заблудившуюся 87-летнюю бабушку вывели из леса спасатели в Порховском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Днем 14 августа пенсионерка ушла за грибами и ягодами вблизи деревни Демянка Дубровенской волости в северной части района и не вернулась. Полицейские направили заявку в МЧС, после чего к поисковым работам присоединились сотрудники ПСЧ-25. 15 августа в 8:00 спасателям удалось найти в лесу пожилую женщину и вывести ее.

В то же время ночь в лесу провела 72-летняя жительница Себежского района. Ей удалось выйти из леса самостоятельно.

Сотрудники МЧС рекомендуют одеваться в лес ярко и брать с собой мобильный телефон, небольшой запас воды и продуктов, компас, спички, нож, а также необходимые лекарственные препараты.

В лесу не рекомендуются передвигаться ночью. Необходимо отыскать высокое место у дерева и поддерживать костер всю ночь.