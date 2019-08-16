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Общество

Берега рек от мусора очистили представители ТОСов в Псковской области

В Псковской области местные жители, которые создали в своих районах органы территориального общественного самоуправления (ТОС), приняли участие в экологических акциях. В частности, они очистили берега рек от мусора, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации ТОС Псковской области Алексея Кириллова.

По его словам, представители ТОСов в Псковской области впервые за всю историю существования данного института поучаствовали в экологических акциях. В рамках акций псковичи создали инфраструктуру в прибрежных зонах рек, убрали береговые территории в черте населенных пунктов.

Алексей Кириллов отметил, что наибольшую активность проявили представители ТОСов из Порховского, Опочецкого и Печорского районов. В частности, жители этих муниципалитетов выкосили траву, поставили скамейки и создали пляжную инфраструктуру.

Планируется, что в 2019 году во всех 24 муниципалитетах Псковской области появятся ТОСы. В данный момент в регионе функционируют порядка 50 таких образований. О перспективах создания органов территориального общественного самоуправления читайте здесь>>>

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