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Общество

Абонементы на посещение бассейна и аквапарка разыграет пансионат «Кривск» на «Медовом фестивале»

Абонементы на посещение бассейна и аквапарка разыграет пансионат «Кривск» на «Медовом фестивале». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пансионата.

«У нас будет своя палатка, где можно будет не только полистать буклеты и узнать о возможностях и услугах, которые предоставляет пансионат, а также поиграть в настольные игры, принять участие в интерактивных развлечениях. Свою программу и конкурсы мы готовим и для главной сцены праздника в Детском парке. Здесь псковичей будут занимать аниматоры пансионата. Также предложим сфотографироваться с нашей ростовой куклой в виде мишки», - отметили в пресс-службе.

Кружки и ручки с символикой пансионата можно будет получить в подарок, приняв участие в розыгрыше, который состоится непосредственно в палатке «Кривска».

Пансионат «Кривск» находится на берегу Псковского озера в 30 км от Пскова. Здесь можно не только отдохнуть, но и получить большлой комплекс спа-услуг.

«Медовый фестиваль» состоится с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

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