Обвиняемого в гибели 6-летней псковички мотоциклиста признали вменяемым

12:29, 16 августа 2019, ПАИ

Мать погибшей под колесами мотоцикла 6-летней девочки в Пскове Мария Захарова рассказала Псковскому агентству информации о результатах судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в рамках которой обследовали подозреваемого в совершении в ДТП.

По ее словам, судебные эксперты пришли к выводу, что мотоциклист не страдает каким-либо психическим расстройством, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Экспертиза прошла в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Ее назначили в связи с тем, что были сомнения касательно вменяемости обвиняемого. Представители следствия сообщили о ее результатах Марии Захаровой.

Она добавила, что 7 августа обвиняемому продлили срок содержания под стражей до 16 сентября. В настоящее он находится в СИЗО-1 города Пскова. Следователи заканчивают расследование уголовного дела и готовят его к направлению в суд.

15 августа заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков заверил, что обвиняемый не избежит уголовной ответственности.

Днём 7 апреля 6-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой. Автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов, а мотоцикл поехал дальше и сбил ребёнка. От полученных травм девочка умерла в больнице. Водитель мотоцикла был в состоянии алкогольного опьянения и не имел права на его управление.