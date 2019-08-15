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Общество

Руководство псковской Госавтоинспекции: Виновный в гибели девочки на пешеходном переходе не избежит наказания

Виновный в гибели шестилетней девочки на пешеходном переходе в Пскове не избежит уголовной ответственности. На этом настаивает заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков. Вопрос был поднят во время прямого эфира в проекте ПАИ-Live в ходе беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

Трагедия произошла в апреле 2019 года. Девочка с мамой переходила дорогу на проспекте Энтузиастов. Переход не регулируется светофором. Автомобили остановились, пропуская пешеходов, а вот мотоцикл рванул вперед. Скорость двухколесного транспортного средства в тот момент составляла около 110 километров в час.

Девочка, которая оказалась под колесами мотоцикла позднее скончалась в больнице от полученных травм. С ранениями в медучреждение попали и мотоциклист с его пассажиром. После выписки мужчину взяли под стражу.

Однако мама погибшей девочки опасается, что виновный избежит наказания. Об этом она заявила в интервью ПАИ.

В УМВД России по Псковской области заверили, что предприняты все усилия для формирования объективной картины произошедшего на дороге. Материалы готовятся к передаче в суд.

Юрий Шестаков особо отметил, что в крови мотоциклиста был выявлен алкоголь в момент аварии. Уйти от ответственности ему не удастся.

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