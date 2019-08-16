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Общество

Аудиокнигу запишут по итогам конкурса «Чернильница» в Пскове

В Пскове по итогам девятого городского конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей «Чернильница» впервые создадут аудиокнигу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Голоса авторов произведений запишут на аудионоситель и добавят в общую аудиокнигу. Записываться аудиокнига будет в Псковском городском молодёжном центре в течении двух месяцев: с 21 октября по 21 декабря.

Приём заявок стартует 19 августа в сообществе конкурса «Чернильница» в социальной сети «ВКонтакте». Участники конкурса поборются за победу в пяти номинациях: «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», «Авторские стихотворения», «Лучший музыкальный чтец» и «Лучший чтец произведений на иностранном языке» (английский и немецкий).

В прошлые годы по итогам конкурса «Чернильница» участники получали на память сборники, в которые были внесены их произведения.

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