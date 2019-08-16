0
18:14
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
17:34
Псковская компания займётся благоустройством городского вала в Опочке
17:17
Интересные места Псковской области: Куда съездить в выходные
16:52
«Семь раз отмерь» - 16 августа (ЗВУК)
16:03
Новый причал появится на Псковском озере
14:25
Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России создадут на базе ПсковГУ
13:59
Юлия Пересильд в программе «А поговорить?..» рассказала о Пскове, детстве, убийстве отца и отношениях с Учителем и Месхиевым
Еще новости
Общество

Бургомистр Любека отметил разностороннюю программу Ганзейских дней в Пскове

Бургомистр Любека (Германия), президент международного Ганзейского Союза Ян Линденау поблагодарил власти Пскова за организацию 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Соответствующая благодарность содержится в письме от Яна Линденау на имя исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Бургомистр Любека отметил, что жители Пскова предложили гостям Ганзы разностороннюю и инновационную программу. «На многих площадках по всему центру города с замечательной музыкой и типично русскими танцами, во всех презентационных палатках Ганзейской ярмарки, на церемониях открытия и закрытия фестиваля в Псковском кремле и других мероприятиях были видны улыбающиеся, счастливые лица», - написал он. Это, по его мнению, является лучшим доказательством успешного проведения Международных Ганзейских дней.

«Мы не только вместе праздновали, но и конструктивно работали в комиссиях. Это были успешные дни, чудесное настроение которых сопровождалось такой же чудесной погодой, которые я всегда буду с удовольствием вспоминать», - подчеркнул президент международного Ганзейского Союза.

Ян Линденау также напомнил о художественной выставке в рамках Ганзы, на которой, в частности, была представлена картина воспитанницы творческой студии «Полосатый кот» Ксении Васильевой «Марципановый город», посвященная Любеку. Бургомистр Любека оценил работу юной псковички и выразил ей благодарность от имени всех жителей немецкого города.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. По данным правоохранительных органов участниками всех «ганзейских» мероприятий стали более 200 тысяч человек. Псков оказался вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Бургомистр Любека отметил разностороннюю программу Ганзейских дней в Пскове Гонщиков из Ганзейских городов пригласили на финал Кубка России по ралли в Псков Ралли «Псков Ганзейский» состоится 26-28 сентября Сборники криминальных задач на смекалку появились в библиотеке Пскова благодаря Ганзе Василий Осипов: Ни один из строящихся объектов в Пскове не стал причиной негативной оценки гостями Ганзы Власти немецкого Ростока поблагодарили Псков за организацию Ганзейских дней Михаил Ведерников вручил благодарственные письма за организацию и проведение Ганзы-2019 Начальник УМВД по Псковской области: В дни празднования Ганзы в Пскове не допущено преступлений Порядок пропуска на автовокзал планируют изменить в Пскове На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
16 августа 2019
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
Псковская компания займётся благоустройством городского вала в Опочке
16 августа 2019
Псковская компания займётся благоустройством городского вала в Опочке
«Семь раз отмерь» - 16 августа (ЗВУК)
16 августа 2019
«Семь раз отмерь» - 16 августа (ЗВУК)
Новый причал появится на Псковском озере
16 августа 2019
Новый причал появится на Псковском озере
Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России создадут на базе ПсковГУ
16 августа 2019
Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России создадут на базе ПсковГУ
Юлия Пересильд в программе «А поговорить?..» рассказала о Пскове, детстве, убийстве отца и отношениях с Учителем и Месхиевым
16 августа 2019
Юлия Пересильд в программе «А поговорить?..» рассказала о Пскове, детстве, убийстве отца и отношениях с Учителем и Месхиевым
17 обращений поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области за неделю
16 августа 2019
17 обращений поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области за неделю
Добровольцев приглашают на субботник в псковский зооприют «Лесопилка»
16 августа 2019
Добровольцев приглашают на субботник в псковский зооприют «Лесопилка»

Идет загрузка...