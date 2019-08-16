Бургомистр Любека отметил разностороннюю программу Ганзейских дней в Пскове

17:19, 16 августа 2019, ПАИ

Бургомистр Любека (Германия), президент международного Ганзейского Союза Ян Линденау поблагодарил власти Пскова за организацию 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Соответствующая благодарность содержится в письме от Яна Линденау на имя исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Бургомистр Любека отметил, что жители Пскова предложили гостям Ганзы разностороннюю и инновационную программу. «На многих площадках по всему центру города с замечательной музыкой и типично русскими танцами, во всех презентационных палатках Ганзейской ярмарки, на церемониях открытия и закрытия фестиваля в Псковском кремле и других мероприятиях были видны улыбающиеся, счастливые лица», - написал он. Это, по его мнению, является лучшим доказательством успешного проведения Международных Ганзейских дней.

«Мы не только вместе праздновали, но и конструктивно работали в комиссиях. Это были успешные дни, чудесное настроение которых сопровождалось такой же чудесной погодой, которые я всегда буду с удовольствием вспоминать», - подчеркнул президент международного Ганзейского Союза.

Ян Линденау также напомнил о художественной выставке в рамках Ганзы, на которой, в частности, была представлена картина воспитанницы творческой студии «Полосатый кот» Ксении Васильевой «Марципановый город», посвященная Любеку. Бургомистр Любека оценил работу юной псковички и выразил ей благодарность от имени всех жителей немецкого города.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. По данным правоохранительных органов участниками всех «ганзейских» мероприятий стали более 200 тысяч человек. Псков оказался вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.