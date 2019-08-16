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Общество

Царский пряник представит «Хлебный хутор» на «Медовом фестивале» в Пскове

Крестьянское хозяйство «Хлебный хутор» представит на «Медовом фестивале» в Пскове царский подносной 15-килограммовый пряник. Об этом Псковскому агентству информации расказали в хозяйстве. Также псковичам предложат попробовать жареный домашний сыр. 

На территории самого «Хлебного хутора» вы также сможете найти много интересного: мастер-классы по выпечке пряника, хлебопечению, сыроварению, гончарному ремеслу, ткачеству, путешествие по зелёной тропе, вкусные деревенские обеды, печатные пряники 70 форм.

«Медовый фестиваль» состоится с 10:00 до 18:00 17 августа в Детском парке Пскова. Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.

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