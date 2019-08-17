Свыше 1600 литров мёда привезли в Псков на «Медовый фестиваль»

12:47, 17 августа 2019, ПАИ

В Пскове 17 августа проходит ежегодный праздник «Медовый фестиваль». В Детском парке проходят: ярмарка мёда, летняя ярмарка ART-Ель, работают гастрономическая площадка и площадка мастер-классов.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, фестиваль собрал 32 пчеловода Псковской области, которые привезли на праздник свыше 1600 литров мёда.

На протяжении дня идет голосование за самый вкусный мёд - для этого все гости праздника могут продегустировать привезенное лакомство и опустить в бочонки для голосования свой купон в пользу того или иного пчеловода. Победителя назовут в 16 часов. Будут вручены дипломы за 1, 2 и 3 места, а также подарки от партнеров праздника.

На фестивале работают также мастера и рукодельницы - они привезли изделия ручной работы. Здесь и игрушки, и домашняя утварь, и одежда.

«Медовый фестиваль» будет работать до 18 часов.