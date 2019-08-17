В Псковской области названы пасеки с самым вкусным мёдом
В Пскове в рамках «Медового фестиваля» завершился конкурс на самый вкусный мёд. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на получение этого статуса претендовали более 30 пасек Псковской области. Пчеловоды специально прибыли в региональную столицу для участия в конкурсе. На протяжении дня они предлагали гостям фестиваля попробовать привезённый мёд и дать ему оценку.
Именно посетители фестиваля и выбрали пасеки с самым вкусным лакомством.
Диплом первой степени получила Людмила Десятик из Пыталовского района. Дипломом второй степени отмечен Виктор Васильев из Псковского района. Диплом третьей степени у Александра Мусетова из Великих Лук. Все они получили подарки от партнеров мероприятия.
Кстати, Людмила Десятик побеждала в конкурсе и в 2018 году.
В ходе фестиваля велась продажа мёда, изделий из воска, игрушек с пчелиной тематикой, фермерских продуктов.
Для гостей выступали коллективы Пскова и области, для детей организовали игровую зону, провели мастер-классы.
В рамках праздника выпекли гигантский торт-медовик, его вес составил около 100 кг. Все вырученные от продажи медовика средства региональное отделение Российского детского фонда направит на реабилитацию трехлетней девочки из Пскова Киры Дегтярёвой. У малышки ДЦП.
Праздник организовало Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.
ФОТОРЕПОРТАЖ с фестиваля смотрите здесь >>>.