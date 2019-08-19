«Ганзейский клуб» заработает в Пскове с сентября

13:12, 19 августа 2019, ПАИ

Молодежный центр Пскова предлагает вступить в «Ганзейский клуб» волонтёров международных Ганзейских дней и молодёжь, которой интересна ганзейская тематика и международные связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодёжном центре региональной столицы.

Первое организационное собрание пройдёт в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) 4 сентября в 18:00. В дальнейшем занятия планируется проводить вечером два-три раза в неделю.

В молодежном центре отметили, что самые активные и заинтересованные смогут принять участие в Международных и Русских Ганзейских днях в 2020 году. Международные Ганзейские дни в 2020 году пройдут в Брилоне (Германия), а Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. По данным правоохранительных органов участниками всех «ганзейских» мероприятий стали более 200 тысяч человек. Псков оказался вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.