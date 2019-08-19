Приём заявок на конкурс «Чернильница» открыт в Пскове

16:13, 19 августа 2019, ПАИ

В Пскове открыт приём заявок на IX городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, побороться за победу в конкурсе можно в пяти творческих номинациях: «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», «Авторские стихотворения», «Лучший музыкальный чтец», «Лучший чтец произведений на иностранном языке» (английский и немецкий).

В номинацию «Лучший чтец» вошли конкурсы «Моя ли в том вина, что нас у жизни много, а жизнь у нас одна?», «Индекс Вечности на конверте», «Экспериментальная поэзия», «Она любила меня, но так, как любят только в кино», «Населённый пункт большой — с очень сложною «душой».

В категории «Лучший музыкальный чтец» участники должны будут исполнить одно произведение известного поэта под музыкальную композицию.

Желающим стать участниками необходимо предоставить анкету-заявку установленного образца и свои работы в конкурсную комиссию. Присылать их можно по электронной почте: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Чернильница» в срок с 19 августа до 23:59 30 сентября. Также участники могут подать анкету-заявку и принести свои работы на Flash-карте в оргкомитет конкурса (улица Максима Горького, 15, отдел досуга) до 17:00 30 сентября.

По итогам конкурса «Чернильница» впервые будет создана аудиокнига, в которой будут записаны голоса авторов произведений.