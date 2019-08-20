Делегация Псковской области участвует в чемпионате мира «Молодые профессионалы» в Казани

10:18, 20 августа 2019, ПАИ

С 22 по 27 августа в Казани состоится 45-й чемпионат мира профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Он объединит более 1,3 тысяч молодых профессионалов из 63 стран, которые будут соревноваться по 56 компетенциям. Участниками мероприятия станут и представители Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В составе делегации Псковской области будут первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, специалисты комитета. Также в качестве гостей на различных соревновательных площадках будут присутствовать более двадцати студентов колледжей, техникумов и лицеев региона — победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы-2019» и их мастера.

Представители Псковской власти примут участие в двухдневной конференции. На ней будут представлены лучшие мировые практики профессионального образования. Также в рамках чемпионата мира «Молодые профессионалы» пройдут различные интерактивные дискуссии, семинары и круглые столы: представители из более чем 80 стран обсудят различные аспекты кадрового обеспечения экономики, вопросы развития систем профессиональной подготовки и трансформации рынка труда.

Молодые профессионалы же будут соревноваться в различных компетенциях: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Оценивать их будут порядка 1,3 тысяч экспертов.

Псковская область вступила в движение «Молодые профессионалы» в декабре 2016 года. В прошлом году в национальном финале псковичи стали вторыми по компетенции «Спасательные работы — Юниоры» и вошли в десятку лучших по стране по компетенции «Медицинский и социальный уход» и «Спасательные работы». В феврале этого года в Псковской области прошел третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы-2019». В нём приняли участие около 150 учеников школ и средних специальных образовательных учреждений региона.